Weil sie mit neuartigen Drogen in nicht geringer Menge gehandelt haben sollen, sind vier junge Männer verhaftet worden. Das Quartett hat sich laut Staatsanwaltschaft und Polizei im März zusammengeschlossen, um mit der sogenannten „El Tusi“-Droge in verschiedenen Clubs unerlaubt Handel zu treiben und sich auf diese Weise eine „nicht nur vorübergehende Einnahmequelle“ zu erschließen. Dabei handelt es sich um ein synthetisches Betäubungsmittel aus mehreren Stoffen. Am 9. März gegen 2 Uhr soll einer der Männer, ein 26-Jähriger, gemeinsam mit einer unbekannten Person in einer Mannheimer Bar eine kleine Menge des Betäubungsmittels verkauft haben. Am Abend des 20. März soll derselbe Verdächtige auf einem Parkplatz etwa 20 Gramm der Droge an eine Person verkauft haben. Am 3. April sollen sich die vier Verdächtigen wieder auf dem Parkplatz getroffen haben, um etwa ein Kilo des Betäubungsmittels zu einem Preis im unteren fünfstelligen Bereich zum Verkauf anzubieten. Noch am selben Abend wurden die Männer festgenommen. Bei Wohnungsdurchsuchen fanden die Ermittler noch größere Mengen der Droge, eine Schreckschusswaffe und Bargeld in Höhe von etwa 1100 Euro. Die vier Verdächtigen wurden in unterschiedliche Gefängnisse gebracht.