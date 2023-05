Das Mitte März verabschiedete Sparpaket zur Verbesserung der Haushaltsituation greift: Ab 1. Juli erhöht sich die Vergnügungssteuer. Das hat der Stadtrat am Montagabend einstimmig beschlossen. Die Steuersätze für Geldspielgeräte werden demnach von derzeit 22 auf 25 Prozent angehoben. Das entspricht einer Erhöhung um knapp 13,7 Prozent. Das soll der Stadt Mehreinnahmen von rund 400.000 Euro in die Kasse spülen. Hintergrund: Die Stadt ist zum Sparen gezwungen. Den ersten Etatentwurf für 2023 vom November hatte die Kommunalaufsicht ADD wegen des hohen Defizits von 98 Millionen Euro kassiert. In weiteren Sparrunden wurde der Fehlbetrag um 67 auf rund 31 Millionen Euro reduziert. Inbegriffen sind dabei jene 25 Millionen Euro, um die der Etat bereits bereinigt wurde, weil bei den ersten Beratungen die regionalisierte Steuerschätzung sowie die sogenannten Haushaltsorientierungsdaten des Landes noch nicht vorlagen und zudem ein Rechenfehler korrigiert wurde. Mehreinnahmen soll zudem die schnellstmögliche Einführung einer Bettensteuer auf Hotelübernachtungen bringen. Weitere 50.000 Euro sollen durch Zuschusskürzungen bei privaten Kulturevents wie Film- oder Bliesfestival hereingeholt werden. Details zur Höhe der Summen soll der Kulturausschuss klären. Derzeit prüft die ADD das Zahlenwerk der Stadt.