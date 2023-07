Zwei junge Männer, die im Verdacht stehen, gemeinschaftlich eine 17-Jährige vergewaltigt zu haben, sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die junge Frau von den beiden Männern in der Nacht auf Samstag, 8. Juli, in der Kurfürsten-Anlage bedrängt und habe daraufhin versucht, davonzulaufen. „Die zwei Tatverdächtigen folgten ihr jedoch und stießen sie zu Boden. Gemeinschaftlich hielten der 18- und 19-Jährige die 17-Jährige fest und nahmen an der Geschädigten gegen ihren heftigen Widerstand sexuelle Handlungen vor“, teilt die Polizei mit. Nachdem sich die junge Frau massiv zur Gegenwehr gesetzt habe, seien die beiden Männer geflüchtet. Polizeibeamte hätten sie im Zuge intensiver Ermittlungen an ihrer Wohnanschrift dann aber festnehmen können.