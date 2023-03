Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten ist ein 29-jähriger Ludwigshafener am Landgericht Frankenthal verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich nach einer Silvesterfeier in Ruchheim an einer Frau vergangen hat. Mit dem Urteil gingen die Richter über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus.

Nach dem Urteilsspruch von Richter Uwe Gau gab es Tränen auf beiden Seiten. Tränen der Erleichterung bei der heute 31-jährigen Frau, die sich seit den beiden Vorfällen in den frühen