Ein 26-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis räumt sexuelle Übergriffe gegenüber seiner damaligen Freundin ein. Er ist geständig und wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Ein 26-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist vor dem Amtsgericht Speyer wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil fiel bereits nach dem ersten Verhandlungstag, weil der Angeklagte im Rahmen einer Verständigung ein Geständnis ablegte.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann zwei Taten vor. Die erste soll sich im November 2023 ereignet haben. Damals habe sich das Paar in der Wohnung des Angeklagten schlafen gelegt. Die Frau habe zuvor deutlich gemacht, keinen Geschlechtsverkehr zu wollen. Während sie schlief, soll der Angeklagte dennoch eine sogenannte beischlafähnliche Handlung vorgenommen haben und, nachdem sie aufwachte, den Geschlechtsverkehr begonnen haben.

Etwa ein Jahr später kam es nach einer Feier erneut zu einem Übergriff. Der Angeklagte sei alkoholisiert gewesen, es sei zum Streit gekommen. Dabei soll er seine Partnerin gewürgt und sie anschließend gegen ihren Willen geküsst und in sexueller Absicht berührt haben. Dieser zweite Vorfall wurde als sexuelle Nötigung gewertet.

Verständigung und Geständnis

Vor Beginn der Verhandlung führten die Verfahrensbeteiligten ein Rechtsgespräch. Dabei wurde vereinbart, dass der Vorwurf der Körperverletzung fallengelassen wird, wenn der Angeklagte die Taten gesteht. Auch die Geschädigte, die als Nebenklägerin bei der Verhandlung auftrat, stimmte dieser Lösung zu – formal erforderlich war das nicht.

Der Verteidiger des Angeklagten, Alexander Klein, verlas das Geständnis seines Mandanten. Der Angeklagte räumte ein, seine damalige Freundin im Schlaf sexuell berührt zu haben und erklärte, dass es ihm leidtue. Beim zweiten Vorfall habe er unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden. Er sprach von mehreren Schorlen und Schnäpsen. Auch auf die plötzliche Trennung im Vorfeld verwies er.

Die Geschädigte bestätigte die Darstellung im Wesentlichen. Sie berichtete, dass sie nach der ersten Tat mehrere Wochen stationär wegen Depressionen behandelt wurde. Nach dem zweiten Vorfall habe sie erneut eine längere Gesprächstherapie benötigt. Inzwischen sei sie wieder in einer Beziehung, habe aber anfangs große Schwierigkeiten gehabt, Vertrauen aufzubauen. Auf Nachfrage des Verteidigers erklärte sie, bereits zuvor wegen Depressionen in Behandlung gewesen zu sein, die Tat habe diese allerdings verschlimmert.

Mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe hätte große Auswirkungen

Staatsanwältin Anne-Marie Knappitsch stellte klar, dass sich die Vergewaltigung juristisch auf die beischlafähnliche Handlung beziehe. Ein ausdrücklicher Widerstand nach dem Aufwachen war für das Gericht nicht feststellbar. Knappitsch sprach sich dafür aus, vom Regelstrafmaß von mindestens zwei Jahren abzuweichen. Neben dem Geständnis, das der Geschädigten eine langwierige Beweisaufnahme ersparte, nannte sie dafür mehrere Gründe, etwa fehlende Vorstrafen und die Tatsache, dass es auch nach der ersten Tat zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen sei. Sie forderte ein Jahr und drei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie 2000 Euro Schmerzensgeld.

Verteidiger Klein plädierte für eine Strafe von einem Jahr. Er verwies darauf, dass bereits ein einziger Tag mehr zu deutlich längeren Tilgungsfristen im Führungszeugnis führen würde, was erhebliche Auswirkungen auf das Leben seines Mandanten hätte.

Verminderte Schuldfähigkeit nicht auszuschließen

Richterin Sascha Umealo-Wells folgte dem Antrag der Verteidigung. Die Freiheitsstrafe von einem Jahr wurde auf zwei Jahre Bewährung ausgesetzt. In dieser Zeit darf sich der Angeklagte nichts zuschulden kommen lassen, sonst droht der Vollzug der Strafe. Die Richterin verwies darauf, dass die Beziehung ansonsten nicht von sexuellem Fehlverhalten geprägt gewesen sei. Beim zweiten Vorfall sei zudem eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund des Alkoholkonsums nicht auszuschließen.

Der Angeklagte muss 2000 Euro Schmerzensgeld an die Geschädigte zahlen, Umzüge dem Gericht melden und die Kosten des Verfahrens tragen.