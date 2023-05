Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Kurztermin zum Jahresabschluss ist am Donnerstag am Landgericht Frankenthal der Prozess gegen einen 29-Jährigen fortgesetzt worden, der am Neujahrsmorgen 2018 nach einer gemeinsamen Silvesterparty eine heute 30-Jährige vergewaltigt haben soll.

Mit stoischer Gelassenheit verlas der Vorsitzende Richter Uwe Gau das Behördengutachten des Landeskriminalamts. Nach DNA-Proben des Mannes und der Frau sowie einer Vergleichsprobe waren die Beamten demnach