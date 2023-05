Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Vergewaltigung einer Patientin in einem Krankenhaus ist ein 43-Jähriger am Dienstag am Landgericht Frankenthal zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Zunächst steht jedoch ein Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt an.

Der 43-Jährige ist schwer alkoholkrank. Auch bei der Tat hatte er über drei Promille Alkohol im Blut. Dieser Umstand wirkte sich allerdings nur leicht schuldmindernd aus. Schuldunfähig war