Die Polizei sucht weiter fieberhaft nach den beiden Männern, die beschuldigt werden, am Donnerstag, 17. Februar, zwischen 21 und 21.30 Uhr an den Stufen der Rheinschanzenpromenade in Höhe des Berliner Platzes eine 44-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis vergewaltigt und ausgeraubt zu haben. Dem Leitenden Oberstaatsanwalt Hubert Ströber zufolge sind weitere Hinweise auf die dringend Tatverdächtigen eingegangen, die jetzt abgearbeitet würden. „Es gibt aber noch keinen durchschlagenden Erfolg. Wir haben noch keine heiße Spur“, sagte er am Donnerstag auf Anfrage.

So werden die Täter beschrieben

Zuletzt hatten die Frankenthaler Staatsanwaltschaft und die Kripo auf der Basis weiterer Vernehmungen eine präzisere Beschreibung der Täter veröffentlicht. Einer der Männer ist demnach 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank und trug eine grüne Jacke, schwarze Hosen, Schuhe der Marke Nike und eine Baseballkappe. Täter zwei ist 38 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er hat eine Narbe über der linken Augenbraue und eine Tätowierung am Hals. Er trug eine dunkle Jacke und ebenfalls Nike-Schuhe. Die verletzte Frau verständigte nach der Tat Familienangehörige, die dann Polizei und Rettungsdienst alarmierten

Politische Debatte ausgelöst

In Ludwigshafen hat der Fall eine politische Debatte ausgelöst. Die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ fordert die Aufstellung von sogenannten Sicherheitscontainern auf dem Berliner Platz. Einen entsprechenden Antrag wird die aus der AfD hervorgegangene Zweierfraktion, die sich als unabhängig bezeichnet, in der nächsten Stadtratssitzung stellen. Die Ermittler suchen weiter Zeugen. Kontakt: Telefon 0621 963-2773.