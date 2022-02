Die Täter sind zwar weiter auf freiem Fuß, aber das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Frankenthaler Staatsanwaltschaft haben nun nach ersten Ermittlungen noch präzisere Beschreibungen der beiden Männer bekanntgegeben, die am Donnerstag, 17. Februar, zwischen 21 und 21.30 Uhr an den Stufen der Rheinschanzenpromenade in Höhe des Berliner Platzes eine 44-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis vergewaltigt und ausgeraubt haben. Einer der Männer ist 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank und trug eine grüne Jacke, schwarze Hosen, Schuhe der Marke Nike und eine Baseballkappe. Der zweite Täter ist 38 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er hat eine Narbe über der linken Augenbraue und eine Tätowierung am Hals. Er trug eine dunkle Jacke und ebenfalls Schuhe der Marke Nike.

Ein Täter in der Bahn gesehen?

Die verletzte Frau verständigte nach der Tat Familienangehörige, die dann Polizei und Rettungsdienst alarmierten. Bislang sei nur ein konkreter Hinweis eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Eine Person habe angegeben, einen der Täter in der Bahn gesehen zu haben. Das werde geprüft. Die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ forderte nach dem Vorfall die Aufstellung von sogenannten Sicherheitscontainern auf dem Berliner Platz. Ein entsprechender Antrag ist bereits für die nächste Stadtratssitzung eingereicht. Die Ermittler suchen weiter dringend nach Zeugen. Kontakt: Telefon 0621 963-2773. E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.