Bilder wie in einem Krimi. In Ludwigshafen ergreift ein Mann die Flucht vor der Polizei. Gegen ihn liegt ein Haftbefehlt vor.

Bei einem Einsatz in der Ludwigshafener Innenstadt mussten Polizisten ihre körperliche Fitness unter Beweis stellen. Als die Beamten einen Mann und eine Frau auf dem Europaplatz in Ludwigshafen kontrollieren wollten, ergriff der Mann unvermittelt die Flucht.

Über mehrere hundert Meter fand danach eine Verfolgsjagd zu Fuß statt, wobei der Flüchtige es nicht schaffte, die Polizisten abzuhängen. Nach einiger Zeit erreichten sie den Mann und nahmen ihn fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten auf Dokumente, die als gestohlen gemeldet sind. Es folgte die nächste Überraschung: Auch die Frau, die zunächst nur als Begleiterin erschien, wurde überprüft. Auch gegen sie lag ein Haftbefehl vor. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten untergebracht.