Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer hat sich am Samstag in den frühen Morgenstunden in Mannheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 1.20 Uhr fiel einer zivilen Streife der Ermittlungsgruppe Poser ein weißer BMW beim Abbiegen vom Kaiserring in die Reichskanzler-Müller-Straße wegen durchdrehender Reifen auf. Im weiteren Verlauf beschleunigte der BMW laut Polizei innerorts auf weit über 100 Stundenkilometer. Als der BMW an einer roten Ampel anhielt, sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Herantreten der Beamten an das Fahrzeug beschleunigte dieses den weiteren Angaben zufolge abrupt, überfuhr eine rote Ampel und flüchtete in Richtung Neckarauer Straße. Im Verlauf der Neckarauer Straße habe der BMW mehrere Fahrzeuge auf dem rechten und linken Fahrstreifen überholt, hieß es weiter.

Auto gestoppt und beschlagnahmt

Auf Höhe der Haltestelle Neckarauer Bahnhof wurde der 22-Jährige laut Polizei gestoppt. Die Ermittler haben ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der Führerschein, der BMW sowie die Mobiltelefone der Fahrzeuginsassen wurden beschlagnahmt. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 174-4222.