Eine spektakuläre Verfolgungsjagd hat sich am Sonntag in Mannheim-Käfertal ereignet. Gegen 18 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Eberswalder Straße einen silbernen Passat, der plötzlich in die Brandenburger Straße abbog und dessen Fahrer die Flucht ergriff, als die Beamten ihn kontrollieren wollten.

Nach Angaben der Polizei führte die Flucht über ein Tankstellengelände, an dem mehrere Passanten dem Fahrzeug ausweichen mussten. Der Fahrer setzte seine riskante Fahrt auf der B38 fort, indem er mehrere Autos im Zickzack überholte, was die anderen Verkehrsteilnehmer zu abruptem Bremsen zwang, um Unfälle zu vermeiden. Schließlich gelang es der Polizei in der Magdeburger Straße, den Wagen zu überholen und den Fahrer zu stoppen. Der 41-Jährige gab an, aus Angst vor einer Anzeige geflohen zu sein, da er keinen Führerschein besitzt. Nun muss er sich nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen oder Geschädigte, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621 718490 in Verbindung zu setzen.