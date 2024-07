Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 44-jähriger Autofahrer am Montagmorgen in Ludwigshafen geliefert. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Fahrer gegen 3.05 Uhr in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße kontrolliert werden. Als der 44-Jährige die Polizei bemerkte, erhöhte er die Geschwindigkeit und versuchte, mit seinem Auto zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Industriestraße, Erzbergerstraße und Pettenkoferstraße. In der Pettenkoferstraße kollidierte der Flüchtige mit einem Laternenmast. Der 44-Jährige wurde nicht verletzt.

Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Dem 44-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Den Gesamtsachschaden beziffern die Beamten auf rund 1500 Euro.