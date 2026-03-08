Eine 22-jährige Autofahrerin hat sich am Samstagabend in Mannheim einer Verkehrskontrolle entzogen und sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Polizei beschleunigte sie gegen 23.15 Uhr auf der Reichskanzler-Müller-Straße ihren BMW, als eine Streife sie anhalten wollte. Während der Flucht durch die Oststadt fuhr sie unter anderem entgegen der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße und missachtete mehrere rote Ampeln. In der Keplerstraße stoppten die Beamten das Auto. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Warum sie sich einer Kontrolle entziehen wollte, wird noch ermittelt.