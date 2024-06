Ein 24-Jähriger hat sich am Mittwochabend in der Gartenstadt eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Offenbar stand der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen, wie die Polizei mitteilt. Nachdem der 24-Jährige gegen 19 Uhr in der Wohnung seiner Eltern randaliert hatte und im Anschluss mit seinem Auto davonfuhr, entdeckten die Beamten das Fahrzeug in der Maudacher Straße. Der 24-Jährige versuchte zu flüchten und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel. In der Deidesheimer Straße beendete er seinen Fluchtversuch und wurde in Gewahrsam genommen. Da sich Hinweise ergaben, dass der 24-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde er zu einer Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte er ebenfalls nicht. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn eingeleitet. Da der 24-Jährige zudem einräumte, sein Fahrzeug trotz Fahrverbot regelmäßig zu fahren, wurde der Wagen sichergestellt.