Ein Auto mit drei Insassen und ein Streifenwagen der Polizei haben sich am Sonntag kurz vor Mitternacht eine Verfolgungsfahrt geliefert. Laut Polizeibericht sollte der Wagen gegen 23.30 Uhr in der Lambrechter Straße (Rheingönheim) kontrolliert werden. Doch als der Fahrer die Polizei bemerkte, gab er Gas und flüchtete über die Erbachstraße in Richtung Flurstraße. Im Bereich Flurstraße/Ecke Ebernburgstarße (Mundenheim) kam der Audi A 4 Kombi von der Straße ab und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Die drei Insassen stiegen aus und konnten zu Fuß flüchten. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 14.500 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.