Eine Verfolgungsfahrt der Polizei endete am Mittwochnachmittag mit einem Unfall. Um 16.15 Uhr wollten Polizisten mehrere Motorradfahrer in der Heinigstraße (Mitte) kontrollieren, weil ihre Motorräder sehr laut waren. Trotz eindeutiger Haltesignale beschleunigte einer der Fahrer. Während seiner Flucht fuhr er bis zu 100 Stundenkilometer schnell, missachtete mehrfach Vorfahrtsregeln, befuhr Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und ignorierte die Anhaltesignale der Polizei. In der Pranckhstraße (Süd) stießen der 26-Jährige und ein ziviler Einsatzwagen der Polizei zusammen. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer, der mit gefälschtem Führerschein und gefälschtem Kennzeichen unterwegs war. Er kam ins Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad beträgt 2000 Euro, der am Einsatzwagen 1000 Euro.