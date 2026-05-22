Um Herr über die eigenen Finanzen zu bleiben, steht in Mannheim alles auf dem Prüfstand. Ein Vorschlag der Verwaltung hat nun aber für eine Menge Unruhe gesorgt.

Die Finanzlage der Mannheim hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch zugespitzt. Ursache dafür sind vor allem stark rückläufige Gewerbesteuereinnahmen, steigende Sozial- und Personalkosten sowie hohe Belastungen bei städtischen Eigenbetrieben und Beteiligungen. Laut Kämmerer Volker Proffen (CDU) kommt hinzu, dass sich viele Investitionen in die falsche Richtung entwickelt, also verteuert hätten. Nun wird ein weiterer Nachtragshaushalt für das Jahr 2026 nötig, um die Aufsichtsbehörde des Landes zu besänftigen. Um das zu schaffen, hat der Mannheimer Gemeinderat diese Woche mit großer Mehrheit ein weiteres Sparpaket beschlossen. Dabei sind die Einschnitte ohnehin schon gewaltig.

Der Vorschlag der Verwaltung: Bei 36 Projekten sollen 12,7 Millionen Euro eingespart werden. Die Sanierung von Schulgebäuden ist ebenso betroffen wie Projekte zur Stadtentwicklung. Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) hatte zuletzt immer versucht, eine breite Rückendeckung im Gemeinderat für die Einsparungen zu bekommen. Was ihm bislang auch gelungen war. Vor allem ein Punkt sorgte nun aber in den Vorberatungen in einer Ausschusssitzung für deutliche Verstimmungen: das Aussetzen des Bodenfonds für das laufende Jahr.

Die Idee hinter dem Fonds

Was ist der Sinn dieses Fonds? Die Stadt will damit mehr Kontrolle über den Boden- und Wohnungsmarkt gewinnen. Die Grundidee: Man kauft strategisch Grundstücke auf, statt sie komplett dem freien Markt zu überlassen. Konkret verfolgt die Stadt damit ein klares Ziel. Vor allem sollen möglichst günstige Wohnungen entstehen. Wenn die Stadt selbst Grundstücke besitzt, kann sie beeinflussen, was dort gebaut wird – zum Beispiel Wohnungen mit Mietpreisbindung oder Genossenschaftswohnungen statt ausschließlich teurer Eigentumsprojekte.

Nicht nur Mannheim betroffen: Um die Finanzen der Kommunen steht es schlecht. Foto: picture alliance/dpa

Boden in Städten wird immer knapper und teurer. Wenn Investoren Grundstücke kaufen und Preise steigen lassen würden, verteuere das langfristig Wohnen, so die Logik dahinter. Der Fonds soll verhindern, dass wichtige Flächen komplett privatisiert werden. Mannheim will stattdessen Flächen gezielt für bestimmte Zwecke sichern: Neben Wohnungen könnten zum Beispiel Kitas auf den Flächen entstehen.

Heftige Kritik der Grünen an OB Specht

Nun sind die Mittel für den Fonds aber schon von zwei Millionen auf eine Million Euro gesenkt worden. Für das restliche Jahr sollen sie nach dem Willen der Verwaltung ganz entfallen. Die sorgte bei den Fraktionen, die politisch links zu verorten sind, für Ärger. Specht legte kurz vor der Sitzung des Gemeinderats einen Kompromiss vor. Dieser sieht vor, dass in den kommenden Haushalten wieder je eine Million Euro pro Jahr dem Fonds zugutekommen sollen. Außerdem soll das Geld, das aus dem Verkauf von Flächen stammt, die zuvor über den Bodenfonds gekauft wurden, dorthin zurückfließen.

Daraufhin zog die SPD einen Antrag zurück, der darauf abgezielt hatte, die Streichung dieser Mittel zurückzunehmen. SPD-Fraktionschef Reinhold Götz betonte mit Blick auf günstige Wohnungen die Bedeutung des Bodenfonds. Die Grünen stimmten zwar letztlich wie die Sozialdemokraten den vorgeschlagenen Kürzungen auch zu. Chris Rihm sparte aber nicht an Kritik am Kurs von Specht. Er sprach von einem „wachsweichen Kompromiss“, den der Oberbürgermeister kurz vor der Sitzung vorgelegt hatte. Man stolpere in Sachen Sparkurs von Sitzung zu Sitzung. „Wir können keine Strategie erkennen“, monierte der Rihm.

Reise nach Karlsruhe

CDU-Fraktionschef Claudius Kranz verteidigte dagegen die Verwaltung. Es gehe darum, immer wieder auf neue Entwicklungen zu reagieren. Letztlich soll verhindert werden, dass das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde in Mannheim das Sagen hat. Kämmerer Proffen wird nun zu den Verhandlungen nach Karlsruhe geschickt, um den Nachtragshaushalt der Stadt Mannheim genehmigt zu bekommen. Ein schwacher Trost dürfte die noch schlechtere Finanzsituation beim pfälzischen Nachbarn sein. Der Schuldenberg der Stadt Ludwigshafen wächst bis zum Jahresende auf 1,4 Milliarden Euro.