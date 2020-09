Ein Strafverfahren wegen Hehlerei ist laut Polizei gegen einen Mann eingeleitet worden, der Passanten am Samstagmittag in der Ludwigshafener Innenstadt aufgefallen war. Der 20-Jährige sprach Fußgänger an und wollte ihnen aus einer Sporttasche heraus Parfüm verkaufen. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Kreis Aachen entdeckte die Polizei mehr als zehn original verpackte Parfüms in der Tasche, die der 20-Jährige für einen Spottpreis auf einem Flohmarkt gekauft haben will. Doch so ganz glaubten die Beamten diese Geschichte nicht: Es gab keinen Nachweis für den Kauf, und die Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann bereits wegen eines ähnlichen Falls in Erscheinung getreten war. Das Parfüm im geschätzten Wert von 1000 Euro wurde sichergestellt.