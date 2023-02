Die Ludwigshafener Ausländerbehörde bittet bei der Umsetzung einer neuen Regel um Geduld. Die Arbeitsbelastung bei der Behörde ist groß.

Angesichts der Folgen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei hat Deutschland reagiert. Die Auslandsvertretungen können sogenannte C-Visa an türkische Staatsangehörige erteilen, die enge persönliche Verbindungen in Deutschland haben. Diese Dokumente sind als Nothilfe für Menschen in der Türkei vorgesehen, die von dem Erdbeben besonders betroffen sind und vorübergehend zu Familienangehörigen ersten oder zweiten Grades in Deutschland kommen wollen. Das Familienmitglied muss dabei laut Stadt entweder eine deutsche Staatsangehörigkeit oder einen dauerhaften Aufenthaltstitel besitzen.

Außerdem muss die Person eine sogenannte Verpflichtungserklärung für die Angehörigen abgeben. Mit dieser verpflichtet sie sich dazu, den Aufenthalt des Angehörigen mit eigenen Mitteln zu finanzieren, sollte dieser dazu nicht in der Lage sein. Aufgrund der Dringlichkeit der Situation verspricht die Stadtverwaltung, alles zu versuchen, die notwendigen Termine nach Möglichkeit bevorzugt zu vergeben. „Die Ludwigshafener Ausländerbehörde veranlasst das in ihrer Macht stehende, um die Verpflichtungserklärung für Erdbebenopfer zügig zu prüfen und den betroffenen Menschen damit so schnell wie möglich helfen zu können“, betont der Beigeordnete Andreas Schwarz (SPD). „Wir bitten die Menschen um Geduld, da die Ausländerbehörde ihre Personalressourcen nicht umgehend aufstocken kann und die derzeitige Lage auch eine zusätzliche Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter darstellt“, ergänzt er.

Für Syrer bleibt alles beim Alten

Drei zusätzliche Mitarbeiter aus anderen Abteilungen sollen für die neue Aufgabe freigestellt werden. Derzeit werden sie angelernt, um möglichst bald Termine vergeben zu können. Das Visum ist auf Deutschland beschränkt und zunächst für 90 Tage gültig. In Einzelfällen kann es unter gewissen Bedingungen aber auch verlängert werden.

Außerdem steht die erleichterte Visumsvergabe ausschließlich türkischen Staatsangehörigen zu. Nicht selten stehen sie allerdings vor dem Problem, dass ihre persönlichen Dokumente unter Bergen von Schutt begraben sind und ein Nachweis ihrer Identität damit erschwert ist. Ebenfalls vom Erdbeben betroffene Syrer müssen weiter reguläre Visaanträge stellen.