In einer gemeinsamen Erklärung verurteilen Ludwigshafener Vereine die Terroranschläge in Wien und Frankreich aufs Schärfste. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben. Es gab zahlreiche Verletzte.

„Wir verurteilen diese abscheulichen Taten auf das Allerschärfste und teilen den Angehörigen der Opfer unser Mitgefühl mit. Unsere Gedanken sind bei den Freunden und Familien in Wien, Paris, Nizza und Avignon“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vorstandsvorsitzenden des Kulturzentrums Fontäne und dem Sozialarbeiter und Anti-Gewalttrainer Fazli Degirmenci. Die Erklärung haben die muslimischen Fontäne-Mitglieder gleich nach den Anschlägen initiiert. Ihr haben sich mittlerweile fünf weitere Vereine angeschlossen.

„Demokraten Mut machen“

In dem Papier möchten die Ludwigshafener Autoren allen Mut machen, „sich für Demokratie, Vielfalt und ein friedliches Miteinander einzusetzen“. Weiter heißt es: „Wir lehnen Terror, Gewalt und Extremismus entschieden ab.“ Die Unterzeichner versichern, „wir als in Deutschland lebende Muslime bekennen uns ausdrücklich zum Grundgesetz, das jedem Bürger Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Pressefreiheit zusichert.“

„Ernähren sich von Hass und Gewalt“

Fazli Degirmenci schließt sich im Namen der Mitunterzeichner einer Aussage des islamischen Geistlichen Fethullah Gülen an, der im Zusammenhang mit den Anschlägen in Frankreich sagte, dass jemand, der solche Gräueltaten im Namen des Propheten begehe, keinerlei Verständnis für dessen Botschaft habe. „Wir dürfen uns nicht durch Extremisten, die sich von Hass und Gewalt ernähren, von unseren Grundwerten und unserem Zusammenhalt abbringen lassen“, heißt es abschließend in der Stellungnahme. Die unterzeichnenden Vereine stehen der Gülen-Bewegung nahe und setzen sich in deren Sinn für Demokratie, Vielfalt und Frieden ein.

Die Unterzeichner

Kulturzentrum Fontäne, (www.fontaene-ev.de); Lernzirkel (www.lernzirkel-online.de); Medical Academy & Care (www.medical-academy-care.de); Ela Ludwigshafen (www.ela-ev.de); Initiative für Menschenrechte und Freiheit Rhein-Pfalz (www.rp-ihrf.info); Forum für Interkulturellen Dialog (www.fidev.org).