Seit 2015 gibt es die Ehrenamtskarte in Ludwigshafen, mehr als 900 Karten wurden bisher ausgegeben haben, aber für Juergen Hundemer vom Verein zur Förderung des Ehrenamts (Vehra) Ludwigshafen, der für das komplette Antragsverfahren bis hin zur Übergabe der Karten verantwortlich ist, gibt es da noch Luft nach oben. Er drückt das so aus: „Wir arbeiten weiter an einer erfolgreichen Umsetzung zugunsten der vielen ehrenamtlichen und Helfer in der Stadt.“ Sein Vorschlag: „Die Idee ist, dass Vereine und Institutionen für ihre besonders engagierten Ehrenamtlichen kurzfristig die Chance nutzen, um Ehrenamtskarten zum Beispiel bei einer Weihnachts- oder Jahresabschlussfeier persönlich übergeben.“

Mehr als 600 Angebote

Inhaber von Ehrenamtskarten können alle Vergünstigungen, die in Rheinland-Pfalz angeboten werden, nutzen: mehr als 600 Angebote. Rabatte gibt es etwa beim Eintritt ins Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen oder auch 50 Prozent Nachlass bei einer Besichtigung in der Villa Schloss Ludwigshöhe in Edenkoben. „Das Antragsverfahren wurde mit dem Sammelantrag zwischenzeitlich deutlich vereinfacht“, so Hundemer. Anträge müssten also nicht mehr für jeden Einzelnen gestellt und bestätigt werden. Hundemer verspricht die rechtzeitige Lieferung bestellter Karten noch vor Weihnachten.