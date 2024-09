Der Verein Wildwasser und Notruf Ludwigshafen feiert am Freitag, 20. September, sein 35-jähriges Bestehen. Er betreibt eine Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen. „Unsere Arbeit ist sehr vielschichtig“, erzählen die Mitarbeiterinnen. „Wir bieten an vier Tagen in der Woche telefonische Sprechzeiten an. Hier können sich Betroffene, aber auch deren Unterstützerinnen und Fachkräfte melden. Wir sind da, hören zu und schauen gemeinsam, wie wir helfen können.“

Grußwort der OB

Vor 35 Jahren haben sich Betroffene vernetzt und begonnen, Texte über ihre Geschichte und ihre Gefühle zu schreiben. Und: Sie haben sie öffentlich gelesen. Das war in den 1980er-Jahren ein großer Tabubruch. In Ludwigshafen gründete sich aus dieser Gruppe Betroffener und einer Gruppe von Fachkräften der Verein.

Bei der Jubiläumsveranstaltung im Kulturzentrum Das Haus, Bahnhofstraße 30, Mitte, wird auf die Entstehungsgeschichte Bezug genommen. Um 16 Uhr wird auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) ein Grußwort sprechen. Ab 17 Uhr folgt eine Lesung, die musikalisch begleitet wird. Um 18.30 Uhr wird das Buffet eröffnet, ab 20 Uhr beginnt ein Konzert mit den Bands OK Boomer und The Schogettes. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.