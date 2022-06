Hat der Diebstahl von fünf Stolpersteinen in Friesenheim einen rechtsextremen Hintergrund? Davon sind der Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ und die Freireligiöse Landesgemeinde überzeugt und sprechen in einer gemeinsamen Erklärung von einer „niederträchtigen Tat“. „Stolpersteine setzen ein Zeichen der Erinnerung an vergangenes Unrecht. Sie halten uns vor Augen, dass es ein ewiger Auftrag menschlicher Gesellschaften ist, wachsam zu sein und gegen die Bildung faschistischer Strukturen und Denkschulen einzutreten. Der Diebstahl in Ludwigshafen ist eine weitere rechtsextreme Straftat in unserer Stadt, die wir schärfstens verurteilen. Wir hoffen, dass die Täter gefasst und verurteilt werden können. Eine Strafanzeige ist gestellt“, heißt es weiter. Die Steine werden ins Straßenpflaster vor den Wohnhäusern von Opfern der Nazi-Diktatur eingelassen. Eine Messingplatte zeigt die Namen und gibt Auskunft über ihr Schicksal. Dass es die Diebe auf die Messingplatte mit der Inschrift abgesehen hatten, sei beim aktuellen Kilopreis von 3,79 Euro für Messingspäne nicht logisch. „Der Diebstahl der Stolpersteine lässt sich nur als eine rein ideologisch motivierte Tat erklären“, meint Gerhard Kaufmann, Vorsitzender von „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“. Mit Gewalt aus dem Pflaster herausgebrochen wurden in der Nacht zum 20. Juni fünf Steine in der Geibelstraße 71. Die Aktivisten rufen zu Spenden auf, um die Gedenksteine zu ersetzen.