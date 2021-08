Der Verein Dein Lastenvelo Mannheim (Lama) plant, bald in Ludwigshafen ein Lastenfahrrad kostenlos zum Ausleihen anzubieten. „Ob Transport von Getränkekisten, kleiner Umzug, Grillausflug ans Flussufer oder Ausflug mit der Kinderschar“ – das alles soll laut Verein dank eines Lastenrads auch ohne Auto möglich sein. Die kostenlose Ausleihe soll durch die beiden Vereine Verkehrsclub Deutschland, Ortsgruppe Ludwigshafen-Vorderpfalz, und Lama mit der Unterstützung von weiteren Spendern möglich werden. Stand heute bietet Lama bereits vier Lastenräder in Mannheim kostenlos zur Ausleihe an. Es handele sich um ein umweltpolitisches und soziales Projekt, heißt es vom Verein. Vielen Menschen reiche es, ein solches Fahrrad nur gelegentlich zu nutzen. Anderen wolle man die Möglichkeit bieten, eines auszuprobieren, bevor ein eigenes angeschafft wird. „In der Stadt ist man mit dem Lastenrad nicht nur schneller unterwegs, man spart auch wichtige Ressourcen und auch der Geldbeutel freut sich über entfallende Spritkosten“, sagt Vereinsmitglied Wolfgang Mangold.

Im Netz



Weitere Infos zum Verein und die Möglichkeit zu spenden unter www.lastenvelomannheim.de.