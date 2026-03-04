Engagement für die Schulpolitik: Thorsten Ralle erhält die Verdienstmedaille des Landes. Der frühere Vorsitzende des Landeselternbeirats formuliert klare Erwartungen.

„Es sind Menschen wie Thorsten Ralle, die Brücken und Rampen bauen“, lobte Bildungsminister Sven Teuber (SPD) den Ortsvorsteher von Friesenheim bei dessen Auszeichnung im BASF-Gesellschaftshaus. Die Ehrenurkunde – eine Auszeichnung für „Verdienste um Gesellschaft und Mitmenschen“ – hatte schon eine ganze Weile in der Staatskanzlei gelegen. „ Mainz, den 19. Mai 2024, Malu Dreyer“, verlas Teuber den Text darauf bis zur Unterschrift der früheren Ministerpräsidentin und Vorgängerin von Alexander Schweitzer (SPD). „Allzu viele davon wird es wohl nicht mehr geben“, sagte Teuber und lachte.

Die Verdienstmedaille erhalten Menschen, die sich in besonderem Maße und über einen längeren Zeitraum ehrenamtlich in Bereichen des gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und sportlichen Lebens engagieren. So lauten die Kriterien für die Auszeichnung. Im Falle Ralles würdigte die Landesregierung die langjährigen Verdienste des CDU-Kommunalpolitikers und Ortsvorstehers von Friesenheim um die Schulpolitik des Landes.

Zwölf Jahre lang war der gebürtige Bremer und Vater dreier Kinder Mitglied des Landeselternbeirates gewesen – drei Jahre als einfaches Mitglied, sechs als Vorsitzender und weitere drei Jahre lang als stellvertretender Sprecher des Gremiums. „Ich habe die Auszeichnung nicht alleine verdient, sondern nehme sie stellvertretend für das gesamte Gremium an“, erklärte Ralle. „Wir haben vieles gemeinsam entwickelt.“

Vernetzung und Inklusion

Ralle und der Landeselternbeirat hätten in diesen zwölf Jahren Begrifflichkeiten geprägt und Türen geöffnet, führte Teuber aus und betonte. „Wir arbeiten als Parlament auch heute noch eng mit den Eltern zusammen.“ Außerdem gehe es auch auf die Initiative des Elternbeirates zurück, dass das Land heute so viele Lehrer beschäftige wie noch nie zuvor.

Vernetzung und Inklusion seien weitere Schlagworte aus Ralles Zeit an der Spitze des Beirates, erklärte der Landesbildungsminister, während SPD-Generalsekretär Gregory Scholz zustimmend nickte. Das gelte gleichermaßen für die Vernetzung von Kindertagesstätten und Grundschulen, aber auch für die Anbindung der Schulen an ihre jeweiligen Quartiere, berichtete Teuber. Beleg dafür war unter anderem die Feierstunde, zu der mit Marlene Plocica eine talentierte Sängerin des Carl-Bosch-Gymnasiums den musikalischen Rahmen lieferte.

Ganz zufrieden ist Thorsten Ralle mit dem Erreichten aber doch nicht: „Wir hatten so viele Träume, was wir ändern wollten.“ Gelungen sei letztlich nur eine Veränderung der Begrifflichkeiten. Oft genug sei man mit Vorschlägen und Ideen im Parlament gegen Mauern gelaufen.

Einladung zum Konzert

„Wir sollten viel mehr über Bildungsformen und Inhalte sprechen als über Schulformen und Tarife“, sagte Thorsten Ralle in Richtung des Bildungsministers, für den er außerdem eine Einladung zum Jahresabschlusskonzert des Carl-Bosch-Gymnasiums aussprach. Für Ralle ist das Konzert „ein Beleg dafür, was schulisches Engagement leisten kann“.

Ralles Dank für die Verdienstmedaille galt – neben dem Minister und der Landesregierung – in erster Linie Ehefrau Susanne Axmann und der gesamten Familie. „Jeder, der ehrenamtlich unterwegs ist, weiß, dass dies ohne das Verständnis der Familie nicht möglich ist“, betonte Ralle.