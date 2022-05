Die Gewerkschaft Verdi ruft am 11. und 12. Mai die Beschäftigten des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes im Bezirk Pfalz erneut zu Warnstreiks auf. Vor der Fortführung der Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) soll es am Mittwoch, 11. Mai, in Ludwigshafen einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben. Laut Verdi treffen sich die Streikenden aus Ludwigshafen und Umgebung ab 8 Uhr auf dem Europaplatz, Busse mit Streikenden aus Speyer, Worms und der Westpfalz träfen dort gegen 9.30 Uhr ein. Um 10 Uhr soll der Demonstrationszug dann starten, eine Stunde später endet er mit einer Kundgebung wieder auf dem Europaplatz. Danach will Verdi die Beschäftigten für den Rest des Mittwochs und den gesamten Donnerstag in den Streik schicken. Die Gewerkschaft rechnet mit insgesamt zirka 600 bis 700 Streikenden. In den Kindertagesstätten der Kommunen sei mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.