Am Mittwoch findet in Mannheim laut Stadtverwaltung eine Versammlung der Gewerkschaft Verdi unter dem Motto „Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst“ statt. Die Straße über die Kurpfalzbrücke muss dafür laut Polizei in beide Fahrtrichtungen ab zirka 10.30 bis gegen 12 Uhr aus Sicherheitsgründen für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Demo findet flankierend zu einer weiteren Versammlung auf der unterhalb der Brücke liegenden Neckarwiese statt. Es sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Vollsperrung der Kurpfalzbrücke könne sowohl über die Jungbuschbrücke (B44) als auch über die Friedrich-Ebert-Brücke (B38) umfahren werden. Die Polizei will den gesperrten Bereich nach Beendigung der Versammlung schrittweise wieder für den Verkehr freigeben. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sei von der Vollsperrung nicht betroffen. Der befestigte Gleisbereich auf der Kurpfalzbrücke sei auch während der Versammlung unter erhöhter Vorsicht für den ÖPNV befahrbar. Mit kurzzeitigen Verzögerungen müsse allerdings gerechnet werden.