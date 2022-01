Unbekannte haben in Friesenheim das Verdeck eines BMW-Cabrios aufgeschlitzt, das in einer Tiefgarage in der Hüttenmüllerstraße stand. Die Täter schnitten nach Polizeiangaben mehrmals in das Verdeck des Wagens, der dort von Sonntagabend bis Montagmorgen parkte. Zudem beschädigten sie die Türverriegelung auf der Beifahrerseite. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 4000 Euro. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 963-2222.