Ein Mann hat am Sonntagmorgen ein Einfamilienhaus in Altrip ( Rhein-Pfalz-Kreis) betreten. Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte zunächst an der Haustür auf sich aufmerksam gemacht, wurde jedoch wegen sprachlicher Verständigungsprobleme weggeschickt. Kurz darauf gelangte er durch die Kellertür ins Haus, wurde jedoch von einem Bewohner entdeckt und erneut weggeschickt. Im Garten des Hauses fand der Bewohner anschließend ein Damenfahrrad der Marke Roosendaal, das ihm nicht bekannt ist. Die Polizei vermutet, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammen könnte, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.