Die Polizei warnt vor möglichen betrügerischen Haustürgeschäften. Am Freitagmittag waren in Rheingönheim zwei Männer unterwegs, die von Haus zu Haus gingen und Fassadenreinigungen anboten. Auffällig an den Männern war laut Polizei, dass sie zunächst durch die Fenster der Häuser schauten, und dann Reinigungsarbeiten anboten, obwohl sie keine Geräte dazu dabei hatten. Ein Anwohner der Käthe-Kollwitz-Allee informierte die Polizei, die die Männer aber nicht mehr antraf. Beide waren Mitte 20, trugen Jeans und graue/silberfarbene Pullover. Unterwegs waren sie mit einer älteren Mercedes A-Klasse mit französischem Kennzeichen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.

Tipps der Polizei

Zudem rät die Polizei: „Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand etwas an Ihrer Haus-, beziehungsweise Wohnungstür verkaufen will, insbesondere wenn die Verkäufer Sie beispielsweise mit Schnäppchen oder Gratisangeboten locken wollen.“ Es gelte: „Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür.“ Und: „Lassen Sie unaufgefordert kommende ,Vertreter’ oder ,Verkäufer’ nicht in Ihre Wohnung.“