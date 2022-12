Weil der Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Röntgenstraße (Hemshof) ausgelöst hatte, haben Bürger am Dienstagabend gegen 22 Uhr den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei leichte Rauchentwicklung aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Wohnblocks sichtbar gewesen, heißt es im Polizeibericht. Eine Person wurde den Beamten zufolge vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ursache der Verrauchung war angebranntes Essen in der Küche. Nach den Belüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung laut Polizei wieder uneingeschränkt genutzt werden.