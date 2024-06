Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Straßenrennens in Oggersheim. Am Dienstag gegen 20.15 Uhr vernahm eine Frau vor ihrem Haus in der Weimarer Straße aus Richtung Speyerer Straße ein Reifenquietschen. Unmittelbar danach beobachtete sie zwei junge Männer in einem auffällig türkisblauen BMW, die beschleunigten und mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Weimarer Straße rasten. Die Polizei nun Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2403.