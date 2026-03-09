Im A-Jugend-Verbandspokal erwartet der Ludwigshafener SC den großen Favoriten 1. FC Kaiserslautern. Beide Teams engagieren sich für einen guten Zweck.

Auf der Bezirkssportanlage Gartenstadt in Ludwigshafen steigt am Mittwoch, 19.30 Uhr, das Viertelfinale im rheinland-pfälzischen Verbandspokals der A-Junioren. Die Mannschaft des Ludwigshafener SC trifft dann auf den 1. FC Kaiserslautern. Das Besondere daran: Der gesamte Erlös dieses Spiels kommt einem wichtigen sozialen Projekt zugute.

Der 1. FC Kaiserslautern informiert, dass er vollständig auf seinen Anteil an den Eintrittserlösen des Spieltages verzichtet. Dadurch fließen 100 Prozent aller Einnahmen des Spieltages vollständig an das gemeinsame Winterhilfeprojekt der Pfarrei Heiliger Petrus und Paulus und des Caritas-Zentrums Ludwigshafen.

Über Arbeit informiert

Die Fußballer des LSC hatten bereits im Dezember für das Projekt gesammelt und eine Spende in Höhe von 1500 Euro überreicht. Bei dieser Gelegenheit hatten sich die Mitglieder des LSC im Prälat-Walzer-Haus informiert, wie der Ablauf eines solchen Mittagessens ist und hatten gesehen, wie sehr diese Spende benötigt wird. Gleichzeitig sahen sie, mit wie viel Herzblut die Ehrenamtlichen für dieses Projekt einstehen. „Mit dem Besuch dieses Spiels tun die Zuschauer gleich zweimal Gutes: Sie unterstützen den Nachwuchsfußball in der Region und helfen direkt Menschen, die in unserer Stadt dringend Unterstützung brauchen“, erläutern die Verantwortlichen von Verein, Pfarrei und Caritas gemeinsam. „Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf und einen möglichst gut besuchten Platz am 11. März.“

Die Aktion Winterhilfe ging im Winter 2022/2023 an den Start. Ziel ist es, Menschen ein warmes Mittagessen pro Woche anzubieten. Dabei kommt es nicht darauf an, warum die Menschen dieses Angebot annehmen ober ob sie eine Bescheinigung oder einem entsprechenden Ausweis besitzen. Der Unterschied zu anderen Angeboten: Die Teilnehmenden setzen sich an einen Tisch und werden von Ehrenamtlichen bedient. Bis zu 150 Menschen nutzen das kostenfreie Angebot, das sich seit diesem Winter selbst finanzieren muss und daher auf Spenden angewiesen ist.

Der Eintritt zum Pokalspiel zwischen dem LSC und dem 1. FCK am Mittwoch, 11. März, auf der Bezirkssportanlage Gartenstadt (Eingang in der Niederfeldstraße 2) um 19.30 Uhr beträgt drei Euro, Schüler, Studierende, Rentner und Menschen mit Behinderung zahlen zwei Euro.