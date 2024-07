In der zweiten Verbandspokalrunde setzen sich ASV Fußgönheim und SV Ruchheim gegen höherklassige Teams durch. Die erwarteten Siege feiern FSV Schifferstadt und BSC Oppau.

FC Lustadt – FSV Schifferstadt 1:4. Von einem Zwei-Klassen-Unterschied war in den ersten 45 Minuten nichts festzustellen. Im Gegenteil. Die in die A-Klasse abgestiegenen Lustadter legten ein hohes Tempo vor, verzeichneten einen Pfostenschuss und waren besser. „Das war eine schwache Vorstellung von uns“, haderte FSV-Trainer Christoph Mehrl. Das änderte sich nach der Pause, als sich der Landesligist mehr Spielanteile und gute Chancen erarbeitete. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff brach Sven Hoffmann mit dem Führungstreffer den Bann. Zwar glich Lustadt wenig später aus (49.), der FSV blieb jedoch dominant. Entscheidend war die Abschlussstärke Hoffmanns, der seinem ersten Treffer noch einen Hattrick binnen zehn Minuten folgen ließ (59., 66., 60.).

ASV Fußgönheim – Ludwigshafener SC 2:0. Der ASV diktierte vor dem Wechsel die Partie, während der Gast zu drucklos agierte. Gute Möglichkeiten gab es bis zur Halbzeit jeweils nur eine. Beim Führungstor der Einheimischen half der LSC mit. Ein Missverständnis führte dazu, dass der nachsetzende Justin Klyszcz frei vor dem Kasten von Torwart Leander Neumüller gefoult wurde. Die Konsequenz: Rote Karte für den ehemaligen Fußgönheimer Neumüller und Elfmeter. Den verwandelte der frühere LSC-Spielmacher Ziya Köroglu (68.). „Danach haben wir die Partie kontrolliert und in Überzahl entschieden“, sagte ASV-Sportchef Franco De Simone. In der Nachspielzeit gelang Köroglu mit einem halbhohen Schuss ins kurze Eck das 2:0. Der ASV startet am Mittwoch, 19 Uhr, mit einem Heimspiel gegen 08 Haßloch in die Saison.

DJK Eppstein – BSC Oppau 0:4. „Der Sieg geht in Ordnung, ist aber um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen“, räumte BSC-Spielertrainer André Werz ein. Die Oppauer fanden schwer in die Partie und hatten Probleme im Spielaufbau. Gut war aber, dass die Gelb-Schwarzen über die komplette Spielzeit nur wenig zuließen. Das 0:1 fiel, als Leon Böhl in einen Rückpass der Eppsteiner lief und Alessio Giganti seinen Querpass nur noch über die Linie drücken musste (22.). Die Gäste hatten die Begegnung im Griff und erhöhten auf 2:0, nachdem Böhl zunächst an Torwart Heiko Gönnheimer gescheitert war, aber im Nachschuss traf (63.). Mit der Einwechselung Gianluca Ferraros erhöhte sich Präsenz des BSC, was sich bemerkbar machte. Zuerst traf der Torjäger nach einer guten Flanke von Viktor Lukanow (76.) und danach nach einer Kombination über Michael Schreier und Werz (90.+2). Oppau bestreitet sein erstes Bezirksligaspiel am Mittwoch, 19 Uhr, bei Aufsteiger TuS Dirmstein.

SV Ruchheim – TuS Dirmstein 4:1. Dank einer kompakten und geschlossenen Teamleistung setzte sich der SVR gegen die Dirmsteiner durch, die lange schwer zu knacken waren. Auf Pass von Dominik Strohmeier gelang Marios Roumeliotis das 1:0 (22.), dem die Gäste aber wenig später den Ausgleich folgen ließen (27.). „Danach sind wir kurz nervös geworden, haben aber mit einer guten Einstellung das Spiel auf unsere Seite gezogen“, freute sich Ruchheims Co-Trainer Toni De Simone. Nach Foul an Roumeliotis verwandelte Riccardo Santoro den Strafstoß zum 2:1 (59.). Das dritte Tor besorgten die Gäste nach einer Flanke von David Blarr aus dem Halbfeld selbst (73.). Den Schlusspunkt setzte Tobias Sekoschan nach einem Konter und Zuspiel Strohmeiers (83.).