Der Ludwigshafener SC und der 1. FC Kaiserslautern liefern sich ein unterhaltsames Viertelfinale im Verbandspokal der A-Junioren. Warum am Ende der Favorit erfolgreich ist.

„Eigentlich wäre ich heute zum Pokalspiel des FC Speyer 09 gegen FK Pirmasens gegangen. Dann habe ich gesehen, dass die Partie hier zugunsten der Caritas geht“, erzählt ein Zuschauer seinem Freund am Rande des Verbandspokalspiels des Ludwigshafener SC gegen den 1. FC Kaiserslautern. „Das war toller Fußball. Viel Struktur und einige Tore. Das hat Spaß gemacht“, lautet seine persönliche Bilanz für den Mittwochabend auf der Bezirkssportanlage an der Niederfeldstraße.

Das Wetter war allerdings in der ersten Hälfte eine kleine Spaßbremse. Der stärker werdende Nieselregen, eigentlich richtiges Fritz-Walter-Wetter, kam aber dank des Kunstrasens nicht zum Tragen. Die rund 500 Zuschauer hatten sich folgerichtig mit Schirmen ausgestattet und sahen von Beginn an zwei engagierte Mannschaften. Der klar favorisierte 1. FC Kaiserslautern, Tabellenführer der Gruppe C in der Hauptliga A, war das Team mit einer klaren Struktur und präzisem Passspiel, das sich anfangs allerdings in der massierten Defensive des Ludwigshafener SC verfing. Der Tabellenneunte der Regionalliga Südwest hielt sich vor allem physisch gegen die agilen FCK-Akteure schadlos. „Wir haben hier gerade in der ersten Hälfte dem 1. FC Kaiserslautern die Stirn geboten“, lobte LSC-Trainer Marco Yurtseven seine Auswahl. Die ließ sich auch nicht vom 0:1-Treffer beirren, als Ben Jungfleisch ein Solo über links mit einem Abschluss ins lange Eck krönte (23.). Nur fünf Minuten später war Emanuelle Walu nach einem Freistoß von Nico Schrodt per Kopf zur Stelle und glich verdient aus.

1. FCK legt nach

„Wir hatten heute viele jüngere Spieler in der Startelf, sie sollten Spielzeit erhalten“, sagte FCK-Trainer Eimen Baffoun nach dem Abpfiff. Ihm stehe einen 25-Mann-Kader zur Verfügung, da sei ein Pokalspiel eine gute Möglichkeit. „Allerdings wussten wir, dass die Ludwigshafener eine spielstarke und physische Mannschaft haben. Es war klar, dass es keine leichte Angelegenheit wird“, so der FCK-Coach. Dennoch sah er mit Freude, dass seine Elf dank schnellen Umschaltens und einem abgeklärten Abschluss von Frederico Passariello (43.) mit einer 2:1-Führung in die Kabine ging.

Aber der Ludwigshafener SC gab sich wiederum nicht geschlagen. Eine Hereingabe von der linken Seite köpfte Leon-Luca Krampez zum 2:2 ins Netz (52.). Aber die FCK-Jugend war ebenfalls in Fahrt gekommen. Ein Zuspiel von Sami Bousfia war das Ende einer schönen Kombination der Gäste, Benjamin Drakovac vollendete zum 2:3 (56.). Darauf hatten die Gastgeber, bei denen die wichtigsten Akteure 90 Minuten durchhalten mussten, keine Antwort mehr. Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, der seine erste Elf schonte und beispielsweise Maddox Stadel erst gegen Ende der Begegnung aufs Feld schickte, legte von der Bank weiter Talent nach. Und so schwanden den LSC-Kickern, die immer noch mit viel Enthusiasmus die Zweikämpfe führten, die Kräfte. Der Gast kam dank schnellen Umschaltens immer wieder zu Chancen, die er dann auch nutzte. Drakovac nutzte ein Zuspiel von Dzenan Rezic zum 2:4 (83.) und entschied die Begegnung. Mohamed Serghini erhöhte nach einem Konter auf 2:5 (88.).

Win-Win-Situation

„Ich bin absolut zufrieden. Das war der Tabellenführer seiner Bundesligagruppe, wir spielen dagegen Regionalliga“, lobte Marco Yurtseven den Auftritt seiner Mannschaft, die sich nach dem Schlusspfiff in guter Laune präsentierte. „Wir haben mit Blick auf das Spiel bei Bayern München am Wochenende natürlich einigen Spielern eine Auszeit gegönnt. Das Ziel im Pokal ist aber natürlich die Verteidigung des Titels“, kennt FCK-Übungsleiter Eimen Baffoun die Ansprüche auch in der Jugend des Zweitligisten. Eine Win-Win-Situation war die Partie für die Zuschauer hatten an diesem Abend für einen guten Zweck gespendet und zudem fairen sowie schnellen Fußball gesehen.