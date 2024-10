Mit zwei Niederlagen ist der TTC Oggersheim II am ersten Doppelspieltag in die Verbandsoberliga Saarpfalz gestartet. Neben dem Ausfall zweier Stammspieler verletzte sich Maximilian Huber bei seinem Auftritt.

Beim TTC Wemmetsweiler und tags darauf gegen Oberliga-Absteiger DJK Heusweiler setzte es für den Verbandsoberliga-Neuling TTC Oggersheim II jeweils eine 5:9-Niederlage. Ohne Routinier Frank Pfannebecker und den ebenfalls erkrankten Youngster Ludwig Niebes geriet Oggersheim in beiden Partien früh ins Hintertreffen. „Wenn man 0:3 aus den Doppeln geht, läuft man gleich einem hohen Rückstand hinterher. Das ist dann schwer aufzuholen“, moniert der TTC-Vorsitzende Lothar Mayer den verpatzten Auftakt beider Begegnungen. Zwar holten die Ersatzspieler Erik Türk und Nico Licen im Saarland jeweils einen Punkt im Einzel, insgesamt blieb die Ausbeute jedoch zu gering.

Auch der Einsatz des Oberliga-erfahrenen Kevin Rief brachte gegen Heusweiler lediglich einen statt der erhofften zwei Zähler. Besonders bitter: Maximilian Huber verletzte sich in seinem ersten Einzel und musste die Partie gegen Matthias Knopf beim Stand von 10:12, 12:10 und 8:11 aufgeben. „Er hat eine komische Bewegung gemacht und es ist ihm wie ein Hexenschuss reingefahren“, schildert Mayer die Situation: „Im zweiten Spiel hat er zwar noch einmal auf die Zähne gebissen und unter Schmerzmittel gespielt, aber er konnte sich kaum bewegen.“ So ging auch diese Partie in drei Sätzen verloren.

„Die Jungs haben ihr Bestes gegeben, aber es hat leider nicht zu mehr gereicht“, resümiert Mayer und stellt fest: „Man merkt einen deutlichen Klassenunterschied zwischen der Ersten Pfalzliga und der Verbandsoberliga. Die Gegner haben dort eine ganz andere Qualität.“

In eben jener Ersten Pfalzliga unterlag der TTV Mutterstadt der TSG Kaiserslautern III mit 2:9. Ohne Mannschaftsführer Frank Schulz und Sandro Siegmund „ging es um Schadensbegrenzung“, erzählt der ausgefallene Kapitän. Doch außer Rolf Ludwig und Harald Schmitz gelang dies keinem anderen Akteur.