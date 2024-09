Zwei Siege und eine Niederlage gab es für die Kegler aus der Region. Mutterstadts Männer überraschen gegen Pirmasens.

Zum Saisonauftakt in der Verbandsliga Kegeln lief es beim KV Mutterstadt besser als gehofft. Im Heimspiel gegen SKK Rapid Pirmasens, der zu den Titelaspiranten zählt, ließ der KVM den Gästen absolut keine Chance und fegte sie mit 7:1 (18:6 Satzpunkten, 3428:3234 Kegel) von der Bahn. Nach dem überlegenen Auftakt, in dem Markus Vetter gegen Jörg Dietz 4:0 (589:545) und Florian Beyer gegen Sebastian König 2:2 (569:548) mit ihrem Doppelschlag den Gastgeber mit 2:0 und einem Plus von 65 Kegeln in Führung brachten, war der Bann im Prinzip gebrochen. Im zweiten Durchgang hakte es etwas, da das Duo Michael Deckert/Jürgen Puff gegen Frank Hiestand 2:2 (509:538) verlor. Bastian Hört hielt gegen Kai Jung (2:2, 554:552) Mutterstadt im Spiel. Der Gastgeber war mit 3:1, aber nur noch 30 Kegel vorn, ein spannendes Finale bahnte sich an. Allerdings erwischten Armin Kuhn gegen Florian Semmler (4:0, 597:521) und Enrico Campanello gegen Michael König (4:0, 610:539) einen Sahnetag, der Kantersieg war perfekt. Den KVM-Vorsitzenden Wilfried Klaus überraschte die schwache Vorstellung der Gäste. „Überragend. Es war stark, was die Mannschaft geboten hat“, lautete seine Bilanz.

Sieg für Ludwigshafen

Bei den Frauen des KV Mutterstadt endete der Saisonauftakt in der Verbandsliga gegen den ESV Pirmasens mit 3:5 (12:12 Sätzen, 3111:2913 Kegel). Absehbar war die Niederlage nicht, nach zwei ausgeglichenen Durchgängen, in denen Stefanie Gebhard (4:0, 558:509) und Tanja Röther (4:0, 545:518) punkteten, ging es mit 2:2 und einem leichten Minus von 33 Kegeln ins Finale. Wegen der Verletzung von Manuela Schwarz nach 90 Wurf und einer fehlenden Ersatzspielerin half der Punktgewinn von Ulrike Stephan zum 3:3-Ausgleich nicht. Mit 198 Kegel weniger auf dem Konto gingen die zwei Zusatzpunkte an Pirmasens.

Besser lief die Kugel beim Post SV Ludwigshafen, der gegen die Turnerschaft Rodalben 5:3 (12:12 Sätze, 3326:3241 Kegel) den Saisonauftakt schadlos überstand. Nach dem doppelten Punktgewinn im ersten Durchgang von Ingrid Kreutzer 3:1 (582:546) und Vanessa Neber 3:1 (575:536) drohte mit einem Polster von 75 Kegeln nach dem zweiten Durchgang nur kurzzeitig Gefahr. Gertrud Hofers 0:4 (527:552) und Hannah Heimlichs 2:2 (523:518) reduzierten den Vorsprung auf 55 Kegel. Im Finale brachte Stefanie Held 3:1 (572:522) den Sieg unter Dach und Fach, Sabrina Schulzes 1:3 (549:567) blieb ohne Auswirkung.