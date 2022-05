Der Begriff Schlüsselspiel wird inflationär verwendet. Am Samstag, 15.30 Uhr, trifft er allerdings zu, wenn sich in der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga der ASV Fußgönheim und die SG Rieschweiler gegenüberstehen. Für beide Mannschaften gilt: verlieren strengstens verboten.

Der ASV hat 20 Punkte und steht über dem imaginären Strich. Bleibt das Team auf diesem Platz, wäre das gleichbedeutend mit dem Ligaverbleib. Dann würde Fußgönheim in seine zehnte Verbandsliga-Saison in Folge gehen und in seine 17. insgesamt. Doch Kandel und Rieschweiler folgen mit drei Zählern Rückstand, der bei fünf ausstehenden Partien aufzuholen ist. Klettert nur eine der beiden Mannschaften über den ASV, sähe es trübe aus. „Im Hinspiel haben wir zwar 3:0 gewonnen, aber danach hat Rieschweiler aus vier Partien zehn Punkte geholt“, warnt Fußgönheims Trainer Fisnik Myftari.

Gerth hat eingeschlagen

Die neu zusammengestellte Mannschaft der Gastgeber hat sich bislang ordentlich präsentiert, auch wenn es zuletzt zwei Niederlagen setzte. Eine der Neuverpflichtungen ist der 21 Jahre alte Emil Gerth, der von Landesligist Ruchheim kam und toll eingeschlagen hat. „Emil ist diszipliniert, fleißig und hat sich rasch an die Anforderungen der Verbandsliga gewöhnt“, sagt Myftari. Gerth spiele sehr konstant, habe eine prima Einstellung und sei sofort Stammspieler geworden. Zahlen stützen diese Einschätzung. In den sieben Partien nach der Winterpause stand Gerth sechsmal in der Startformation und wurde einmal eingewechselt. „In kurzer Zeit ist Emil wichtig geworden“, betont der Coach. Um nach einer Kunstpause nachzuschieben: „Er ist auch torgefährlich.“ Gegen Kreuznach gelang dem defensiven Mittelfeldspieler sein erstes Saisontor und in Hohenecken scheiterte er am Aluminium.

„Bei Standards lauere ich im Strafraum. In Ruchheim habe ich nur einmal in einem Pokalspiel getroffen“, sagt Gerth. Der ballsichere, spielintelligente und laufstarke Sechser beschreibt die Unterschiede zur Landesliga so: „In der Verbandsliga geht es noch etwas schneller zu, auch in den Zweikämpfen muss man fix sein.“ Der Gronauer, der beim ortsansässigen TuS begann, spielte ab der D-Jugend beim Ludwigshafener SC und kam in der Junioren-Regionalliga zum Einsatz. „Die erfahrenen Spieler helfen uns jungen“, sagt Gerth. Er studiert in Kaiserslautern im vierten Semester Bauingenieurwesen und hat jetzt wieder Vorlesungen vor Ort. „Die Partie am Samstag ist enorm wichtig, ein Schlüsselspiel“, sagt der 21-Jährige. Womit wir wieder beim Thema wären.