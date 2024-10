Nach zwei überzeugenden Heimerfolgen erwischte der KV Mutterstadt in der Verbandsliga Kegeln Männer gegen die Keglerfreunde Sembach beim 1:7 (8:16 Sätze, 3114:3363 Kegel) einen rabenschwarzen Tag. „Aufgrund der unvorstellbare schwachen Teamleistung hatten die Gäste wenig Probleme beide Zähler mit nach Hause zu nehmen“, bilanzierte der zweite KV-Vorsitzende Wolfgang Lenz. Zum Auftakt blieben Markus Vetter und Bastian Hört ohne Mannschaftspunkt (0:2). Da im zweiten Durchgang auch Florian Beyer und André Sadrinna keinen Stich machten, war mit 0:4 und einer Differenz von 225 Kegel die Niederlage besiegelt. Im nun glanzlosen Finale klitzekleiner Lichtblick der Ehrenpunkt von Johannes Hartner.

In der Verbandsliga Frauen ging der KV Mutterstadt gegen die KV Grünstadt hochkonzentriert zur Sache. Trotzdem reichte es lediglich zu einer 4:4-Punkteteilung (12,5:11,5 Sätze, 3078:3102 Kegel). In der Auftaktphase setzten Anke Klein (2,5:1,5) und Tanja Röther (3:1) die Gäste unter Druck und brachten ihr Team mit 2:0 und einem Plus von 32 Kegel in Führung. Nach dem überzeugendem Auftakt setzte Stefanie Gebhardt (4:0) einen Höhepunkt im Match mit einem 561er-Topergebnis. Dafür aber fand Elke Ungermann (0:4) nicht zu ihrem Spiel. Mit 3:1 in Front hatte sich der Vorsprung in einen Rückstand von 32 Kegel verwandelt. Im brisanten Finale mühten sich Manuela Schwarz 1:3 und Ulrike Hindenburg (3:1) vergeblich, den Rückstand in eine Führung zu verwandeln, um mit zwei Zusatzpunkten das Match zu drehen. Aus Sicht von Sportwartin Ulrike Hindenburg war es wie erwartet ein spannendes Spiel, in dem es „uns im Finale nicht gelang die verlorenen Kegel aufzuholen um den Sieg zu sichern“.