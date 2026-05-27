Der Mutterstadter Unternehmer Michael Wetzel steht künftig an der Spitze des Regionalverbands Metropolregion Rhein-Neckar des Verbands Junge Unternehmer.

Michael Wetzel, Geschäftsführer der Wetzel Werbegeschenke GmbH mit Sitz in Mutterstadt, erhielt bei der Wahl zum Vorstandsvorsitzenden einer Mitteilung zufolge ein starkes Ergebnis. Er löst Susanna Becker, Geschäftsführerin der Heless GmbH in Schwetzingen, ab. Becker übernimmt im Vorstand die Rolle der Neumitglieder-Beauftragten.

Unterstützt wird Wetzel an der Verbandsspitze von einem bewährten Team. Lukas Zimmermann, Geschäftsführer der AZO Holding GmbH aus Osterburken, gehörte schon zuvor dem Vorstand an und steht künftig Weitzel als Stellvertreter zur Seite. Anton Götz von der Preßluft Götz GmbH in Mannheim wurde erneut zum Schatzmeister bestellt.

Hörbare Stimme für die junge Wirtschaft

Für seine kommende Amtszeit hat sich das neue Vorstandsteam klare Schwerpunkte gesetzt. Im Fokus stehen laut Mitteilung der Generationswechsel in Familienunternehmen, die digitale Transformation und der konsequente Abbau bürokratischer Hürden. „Gerade in wirtschaftlich volatilen Zeiten braucht die junge Wirtschaft klare Rahmenbedingungen und eine starke, hörbare Stimme. Wir wollen als aktiver Impulsgeber agieren, den branchenübergreifenden Austausch intensivieren und den Dialog mit Politik und Gesellschaft in der Region weiter ausbauen“, wird Wetzel zitiert.

Bei der Mitgliederversammlung wurde Nils Breer von der Breer Gebäudedienste GmbH in Heidelberg aus dem Vorstand verabschiedet. Er scheidet altersbedingt aus und wechselt zum Mutterverband die Familienunternehmer. In seiner Antrittsrede bedankte sich Wetzel bei Beer ebenso wie bei seiner Vorgängerin.

Der Verband die Jungen Unternehmer ist nach eigenen Angaben ein Forum für junge Familien- und Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Er repräsentiert die Interessen von rund 6500 Mitgliedern.