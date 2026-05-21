Ludwigshafen Verband der Energie- und Wasserwirtschaft: Mösl bleibt im Vorstand
Thomas Mösl (64), technischer Vorstand der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL, rund 700 Mitarbeiter), ist am Mittwoch von der Mitgliederversammlung erneut in den Vorstand des Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) gewählt. Er gehört dem Gremium seit dem Jahr 2021 an. Der LDEW vertritt die Interessen von rund 270 Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft in Rheinland-Pfalz und in Hessen gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit. In der Summe ihrer Leistungen bilden diese Unternehmen das Rückgrat der regionalen Infrastruktur: Sie sichern die Lebensqualität der Bürger und garantieren die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. „Wir befinden uns in einer spannenden Phase: Zentrale Rahmenbedingungen für die Energie- und Wasserwirtschaft werden gerade auf europäischer, auf Bundes-, aber auch auf Landesebene in Rheinland-Pfalz mit der neuen Koalition politisch neu verhandelt“, erklärte Mösl nach der Wahl. „Ich freue mich, in den nächsten zwei Jahren im Vorstand an der Ausgestaltung dieser Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz mitwirken zu dürfen. Als ersten Schwerpunkt haben wir uns vorgenommen, ein Papier mit konkreten Vorschlägen für eine effiziente Verwaltung zur Vermeidung unnötiger Kosten für den Kunden vorzulegen.“