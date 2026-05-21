Thomas Mösl (64), technischer Vorstand der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL, rund 700 Mitarbeiter), ist am Mittwoch von der Mitgliederversammlung erneut in den Vorstand des Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/ Rheinland-Pfalz (LDEW) gewählt. Er gehört dem Gremium seit dem Jahr 2021 an. Der LDEW vertritt die Interessen von rund 270 Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft in Rheinland-Pfalz und in Hessen gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit. In der Summe ihrer Leistungen bilden diese Unternehmen das Rückgrat der regionalen Infrastruktur: Sie sichern die Lebensqualität der Bürger und garantieren die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. „Wir befinden uns in einer spannenden Phase: Zentrale Rahmenbedingungen für die Energie- und Wasserwirtschaft werden gerade auf europäischer, auf Bundes-, aber auch auf Landesebene in Rheinland-Pfalz mit der neuen Koalition politisch neu verhandelt“, erklärte Mösl nach der Wahl. „Ich freue mich, in den nächsten zwei Jahren im Vorstand an der Ausgestaltung dieser Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz mitwirken zu dürfen. Als ersten Schwerpunkt haben wir uns vorgenommen, ein Papier mit konkreten Vorschlägen für eine effiziente Verwaltung zur Vermeidung unnötiger Kosten für den Kunden vorzulegen.“