Am Montagabend wird das ehemalige Hallenbad Nord beleuchtet. Die GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH, die das Bad als Löschwasserspeicher nutzt, und das Unternehmen HU Petri’s Powerrent-Veranstaltungstechnik beteiligen sich damit an einer bundesweiten Aktion. Mit der Beleuchtung von Gebäuden am Montag von 22 Uhr bis Mitternacht – der sogenannten „Night of Light“ – wollen Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft auf ihre Probleme aufmerksam machen. Diese sind durch die Corona-Pandemie und die entsprechenden Auflagen ganz besonders betroffen, da es seit Mitte März keine Großveranstaltungen mehr gibt. In Ludwigshafen wird HU Petri’s Powerrent-Veranstaltungstechnik das ehemalige Hallenbad Nord beleuchten, die GML unterstützt die Aktion und stellt ihr Gelände dafür zur Verfügung.

HU Petri’s Powerrent ist seit 30 Jahren in der Eventtechnik tätig. Inhaber Hans-Ulrich Petri sagt zur Aktion: Sie sei ein „flammender Appell und Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft“. Denn seit Mitte März seien nicht nur Großveranstaltungen als Einnahmequelle weggefallen, sondern auch private Feiern, Feste sowie Firmenevents. Aufgrund der vielen Auflagen seien die Kunden weiterhin sehr zurückhaltend, sagt Petri und betont: „Dadurch ist auch für weitere Monate kein Umsatz in Sicht. Wir beteiligen uns an dieser Aktion, um mit darauf hinzuweisen, und bedanken uns recht herzlich bei der GML für die Möglichkeit unserer Teilnahme.“