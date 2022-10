Einkaufen und sich über die neuesten Trends informieren können sich Hundefreunde am 22. und 23. Oktober in der Mannheimer Maimarkthalle. Die Messe „Mein Hund“ ist bekannt für ihr aufwendiges Rahmenprogramm. Sie möchte den Besuchern unter anderem Einblicke geben, welche Sportarten mit dem Vierbeiner möglich sind. Sport mit dem Hund sei wichtig für eine gute Auslastung und Kopfarbeit, heißt es seitens des Veranstalters. Dogdance sei eine von vielen Möglichkeiten. Die Protagonisten reisen eigens mit ihren Vierbeinern an, um an den zwei Tagen zu zeigen, worauf es hier ankommt. Agility ist eine der schnellsten Sportarten. Sie wurde erfunden für Hunde die eine große Auslastung brauchen. Zwei Border Collies und ihre Besitzerin geben eine Kostprobe. Ein Vortrag zum Thema „Hund und Familie“ ist ebenfalls geplant. Angekündigt ist zudem ein Hunde-Casting. In der Vergangenheit sei hier schon manches Talent auf vier Pfoten entdeckt worden. So zum Beispiel Filmhund Bruno – ein Rottweilermischling, der schon an der Seite der bekannten deutschen Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Jan Josef Liefers zu sehen war. An zahlreichen Informations- und Verkaufsständen werden Produkte angeboten. Die Palette reicht von Hundemänteln auf Maß bis Hundehalsbändern.

Noch Fragen?



Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Internetseite www.meinhund-messe.de. Hunde haben nur Einlass mit gültigem Impfausweis