Anlässlich ihrer „Aktionswoche gemeinsam gegen Einsamkeit“ lädt die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus (HPH) gezielt ältere Menschen mit ihren Enkelkindern ein, in der „Villa fambili“ in Bewegung zu kommen. Es gibt Musik, bunte Kreativangebote und kleine Bewegungseinheiten. Die Veranstaltung ist am Mittwoch, 19. Juni, 15 bis 16.30 Uhr, in der Frankenthaler Straße 229 . Sie wird gefördert vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz. Anmeldungen und Infos im Netz unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen.