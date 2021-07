Der Wald als Ort der inneren und äußeren Wandlung, anziehend und gefährlich zugleich. Hier hausen schließlich auch der Wolf und die Räuber. In unserer durchgetakteten Leistungsgesellschaft wird der Wald als Ort der Ruhe beworben. Das Theaterhaus G7 hat Künstlerinnen und Künstler zu Wald-Projekten eingeladen und zeigt jetzt zwei davon.

Auf einen phantastischen, manchmal etwas unheimlichen Erlebnisparcours locken die Gebrüder Gerlach mit ihrer „Waldbahn Freiheit“, die am Mittwoch, 7. Juli, 19 und 21 Uhr, Premiere feiert. Zwei Menschen je Vorstellung dürfen die Waldbahn 60 Minuten lang bereisen und treffen dort auf Figuren, die sich aus Jahrhunderten der Projektion und Inspiration des Waldes speisen. Irgendwas stimmt nicht im Naherholungsgebiet. Wer jagt hier wen? Ein verirrter Mountainbiker fürchtet sein nächstes Meeting zu verpassen. Und weder die Elfen, noch Schneewittchen können weiterhelfen. Weitere Termine am 8., 9., 10. und 11. Juli.

„Wie wäre es, mit dem Wald ein Date zu haben? Nur du und der Wald, mitten in Mannheim“, das fragen Pinsker + Bernhardt mit ihrer performativen Hörspiel-Performance. „Vielleicht wird es romantisch, vielleicht habt ihr einfach nur eine gute Zeit, vielleicht merkt ihr, dass es doch nicht so wirklich passt.“ Das 60-minütige „Dating a Forest“ lädt dazu ein, sich in Mannheim auf die Suche nach dem Sehnsuchtsort Wald zu begeben und lässt dabei verschiedene Stimmen und Blickwinkel auf die Wechselbeziehung von Mensch und Wald zu Wort kommen. Ob aus dem Date am Ende mehr wird, entscheiden die Zuschauer. Premiere am Freitag, 3. Juli, 14 bis 16.30 Uhr und Sonntag, 4. Juli, 12 bis 19 Uhr. Janna Pinsker und Wicki Bernhardt arbeiten sich in ihren Performances mit Humor und soziologischem Scharfblick an Fragen rund um den Menschen als ambivalentes Wesen ab. Anmeldung über Telefon 0621/154973 oder per E-Mail mail@theaterhausg7.de.