Dass sich Trauben nicht nur als Zutat für Promillehaltiges eignen, sondern deren Reste auch künftig am Fuß eine gute Figur abgeben, dafür sorgt die Ludwigshafenerin Viola Weller mit ihren Sneakers, die sie unter dem Label „VLace“ vertreibt.

Momentan weilt die 27-Jährige in Kopenhagen, klappert dort die Stores ab, um ihre ganz besonderen Schuhe an die Frau oder den Mann zu bringen. Noch bis Weihnachten wird sie in der dänischen