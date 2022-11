Vom Berliner Platz zum Hemshofkreisel führt ein Spaziergang, zu dem der Ludwigshafener Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) für Sonntag, 20. November, die Aktiven des VCD zusammen mit interessierten Bürgern einlädt. Vom Berliner Platz geht es durch Bismarck- und Prinzregentenstraße bis zum Friedrich-Engelhorn-Platz vorm Tor 7 der BASF. Beim Spaziergang sollen die Ideen der Stadtverwaltung zu dieser Innenstadtachse vorgestellt und diskutiert werden. Die im Stadtentwicklungskonzept verwendeten Begriffe Nachbarschaftsboulevard, Langsamverkehr und Aktive Mobilität sollen erklärt und gemeinsam mit den Spaziergängern Ideen zur Weiterentwicklung dieser stark frequentieren Lebensader zusammengetragen werden. Thematisiert werden soll auch das Thema illegales Parken in den Fußgängerzonen. Besprochen werden soll, was ein solches Vorgehen für den demokratischen Prozess einer Stadt bedeutet. Mit dem Spaziergang will der VCD Werbung für die Beteiligung am Entwicklungskonzept für die Innenstadt machen und darüber mit den Bewohnern ins Gespräch kommen. Der Spaziergang startet um 15 Uhr an der Tourist-Info (Faktorhaus).