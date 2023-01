Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Ludwigshafen-Vorderpfalz ist erleichtert über die Absage von Grundstückseigner BASF für Planungen von Rewe und der Bäckerei Görtz, im Friesenheimer Alwin-Mittasch-Park ein Parkhaus mit Supermarkt und Bäckereifiliale zu bauen. Der VCD weist darauf hin, dass der Klimawandel eine Verkehrswende notwendig mache und die zunehmende Sommerhitze in der Stadt nicht nach mehr Autoverkehr und Stellplätzen, sondern nach mehr Grün verlange. Ein mit 300 Stellplätzen überbauter Supermarkt hätte Autofahrten gefördert, statt sie zu vermeiden. Ein Parkhaus dieser Größenordnung in unmittelbarer Nähe von Tausenden weiterer Stellplätze zu planen, hätte den Klimaschutz verhöhnt. Außerdem hätten die Pläne die Erneuerung der Straßenbahnstrecke durch die Hohenzollernstraße konterkariert, mit deren Verbesserung man eigentlich mehr Menschen zum Umstieg in die öffentlichen Verkehrsmittel bewegen wolle. „Die Verkehrswende in einer Stadt macht man mit einem flächendeckenden Tempo 30, mit mehr und besseren Rad- und Fußwegen und mit einem besseren ÖPNV-Angebot. Mit 300 Parkplätzen macht man sie nicht“, sagt ein VCD-Sprecher. Durch den Entschluss der BASF, ihr Grundstück dafür nicht zur Verfügung zu stellen, sei ein Beitrag zum Erhalt der Lebensqualität im Umfeld des Parks geleistet worden.