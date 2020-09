Zwei Zeugen haben der Polizei am Sonntag dabei geholfen, eine Unfallflucht in der Valentin-Bauer-Straße (West) aufzuklären. Demnach beobachteten die Zeugen gegen 10 Uhr, wie ein älterer Fahrer aus einem Auto ausstieg und seinem jüngeren Beifahrer das Steuer überließ. Der jüngere Fahrer ist dann beim Versuch, rückwärts in eine Lücke einzuparken, gegen ein anderes Auto gefahren. Es entstand ein Schaden von rund 1200 Euro. Doch der jüngere Mann fuhr einfach weiter, der ältere Mann flüchtete zu Fuß. Da die Zeugen sich das Kennzeichen gemerkt hatten, konnte die Polizei das Duo aber rasch auf einem Parkplatz in der Volkerstraße ausfindig machen. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass es sich um einen 62-Jährigen und dessen 35 Jahre alten Sohn handelte. Beide rochen stark nach Alkohol. Ein Test ergab 2,17 beim Sohn und genau zwei Promille beim Vater. Beide müssen nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der 35-Jährige muss sich außerdem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.